Путін заявив про «розділ України» за участю Польщі: у Варшаві різко відповіли

Прапор Польщі. / © gettyimages.com

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У Варшава різко відреагували на заяви «фюрера» агресорки Росії Володимира Путіна про нібито майбутній «розділ України» за участю Польщі.

Про це заявив речник польського МЗС Мачей Вевюр у мережі Х.

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У Міністерстві закордонних справ заявив господаря Кремля назвали «хибними спекуляціями» та «цинічною» спробою «спровокувати протистояння між союзниками». За словами Вевюра, Польща ніколи не мала намірів претендувати на українські території.

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«Польща не мала, не має і не матиме територіальних претензій до України», — підкреслив Вевюр.

Водночас, додав речник польського відомства, позиція Варшави незмінна — це підтримка суверенітету та територіальної цілісності України.

«Російська дезінформація не відверне уваги від брутальної агресії Москви», — наголосив дипломат.

Заява Путіна про втрати Україною територій

Кілька днів тому під час зустрічі з військовими ВМФ РФ у Санки-Петербурзі Путін пригрозив Україні втратою західних земель. Мовляв, РФ була «єдиним гарантом» її територіальної цілісності. Втім, додав зухвало він, що Київ «оголосив Москву ворогом», а тому західні регіони «рано чи пізно» повернуться до Польщі, Угорщини та Румунії.

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«Сталін Україні подарував ці землі. Але подарував у рамках єдиної держави. Мабуть, йому на думку не спадало, що може скластися така ситуація, як сьогодні», — додав він.

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