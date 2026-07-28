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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1340
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Путін заявив про «розділ України» за участю Польщі: у Варшаві різко відповіли

У Варшаві заперечують, що Польща має територіальні претензі до України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Прапор Польщі.

Прапор Польщі. / © gettyimages.com

У Варшава різко відреагували на заяви «фюрера» агресорки Росії Володимира Путіна про нібито майбутній «розділ України» за участю Польщі.

Про це заявив речник польського МЗС Мачей Вевюр у мережі Х.

У Міністерстві закордонних справ заявив господаря Кремля назвали «хибними спекуляціями» та «цинічною» спробою «спровокувати протистояння між союзниками». За словами Вевюра, Польща ніколи не мала намірів претендувати на українські території.

«Польща не мала, не має і не матиме територіальних претензій до України», — підкреслив Вевюр.

Водночас, додав речник польського відомства, позиція Варшави незмінна — це підтримка суверенітету та територіальної цілісності України.

«Російська дезінформація не відверне уваги від брутальної агресії Москви», — наголосив дипломат.

Заява Путіна про втрати Україною територій

Кілька днів тому під час зустрічі з військовими ВМФ РФ у Санки-Петербурзі Путін пригрозив Україні втратою західних земель. Мовляв, РФ була «єдиним гарантом» її територіальної цілісності. Втім, додав зухвало він, що Київ «оголосив Москву ворогом», а тому західні регіони «рано чи пізно» повернуться до Польщі, Угорщини та Румунії.

«Сталін Україні подарував ці землі. Але подарував у рамках єдиної держави. Мабуть, йому на думку не спадало, що може скластися така ситуація, як сьогодні», — додав він.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1340
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