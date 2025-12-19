ТСН у соціальних мережах

Політика
Путін заявив про "успіхи" армії і назвав міста, які збирається захопити

Заяви диктатора про успіхи РФ на фронті — це радше пропаганда, однак ситуація для Сил оборони там все одно складна.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін впевнений у силах своєї армії особливо на Донбасі.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

«Я не маю сумніву, що ЗС РФ візьмуть і Костянтинівку. Червоний Лиман буде взято найближчим часом, вже 50% під нашим контролем. І триватиме рух у бік Слов’янська. У мене немає сумніву, що ЗС РФ „доберуть“ і Костянтинівку. Місто Димитрів повністю оточене. Бої точаться у місті Гуляйполі, місто розбите на дві частини, наші хлопці переправилися через річку, 50% міста під контролем ЗС РФ.До кінця цього року ми будемо свідками нових успіхів наших бійців», — сказав диктатор.

Раніше Володимир Путін заявив, що РФ готова вести діалог про завершення війни «на основі принципів, які були викладені в червні 2024 року».

