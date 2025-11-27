Путін заявив, що американська делегація наступного тижня відвідає Москву

Путін / © Associated Press

Російський диктаттор Володимир Путін офіційно підтвердив інформацію про запланований візит американської делегації до Москви, який має відбутися наступного тижня.

Про це він сказав на пресконференції 27 листопада.

Очільник Кремля зазначив, що візит відбудеться на тлі напружених відносин та обговорення низки ключових питань, включно з питанням України.

Володимир Путін також назвав ключових учасників переговорного процесу з українського питання з боку Росії:

Міністерство закордонних справ РФ (МЗС).

Володимир Мединський (ексголова російської делегації на переговорах з Україною).

Юрій Ушаков (помічник президента РФ з міжнародних справ).

Візит американської делегації та заплановані зустрічі відбудуться в умовах посиленої уваги світової спільноти до дипломатичних зусиль щодо врегулювання конфлікту.

Раніше президент США Дональд Трамп казав, що на переговори полетить його спецпосланець Стів Віткофф і, можливо, його зять і радник Джаред Кушнер.

Нагадаємо, 25 листопада видання Bloomberg оприлюднило стенограму розмови від 14 жовтня між Віткоффом та Ушаковим щодо підготовки мирного плану. Американський посадовець пропонував Кремлю спільну роботу над планом і радив, щоб Путін зателефонував Трампу до візиту Зеленського (17 жовтня) і похвалив його за угоду в Газі, щоб «зрушити справу з місця». Віткофф також зізнався, що нарозповідав президенту США, що Росія «завжди хотіла мирної угоди». Путін справді після цього зателефонував Трампу, похваливши його як «президента миру».

Bloomberg також оприлюднив розмову від 29 жовтня Ушакова з представником президента РФ Кирилом Дмитрієвим, де вони обговорювали стратегію «проштовхування» російської версії мирного плану, пропонуючи американцям оформити це «як свою пропозицію». Це фактично підтвердило, що вимоги Москви лягли в основу 28-пунктного мирного плану США.