Путін заявив, що готовий закінчити війну: які умови
Путін висунув умову, виконання якої буцімто дозволить йому закінчити війну в Україні.
Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий закінчити війну. Його умова — вихід ЗСУ «з позицій».
Про це заявив президент РФ Володимир Путін.
За словами Путіна, Росія припинить війну у випадку, якщо українські військові «залишать позиції, які займають».
«Війська України якщо підуть із займаних територій, тоді ми припинимо бойові дії, не підуть — досягнемо військовим шляхом. Кількість, скажімо, територій, що повертаються, збільшується, темп збільшується», — зазначив Путін.
Раніше Путін зробив заяву про ризик нападу Росії на Європу. Коментуючи це, диктатор РФ звинуватив «шахраїв» у розповсюдження «брехні» та «нісенітниць».
«Тим не менш, якщо це розкручено у суспільній свідомості, якщо вони налякали своїх громадян і ті хочуть почути, що ми не збираємося, що в нас ніяких агресивних планів немає щодо Європи, — будь ласка, ми готові зафіксувати як завгодно», — сказав очільник Кремля