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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Путін заявив, що готовий завершити війну проти України і назвав умови

Диктатор вкотре озвучив свої вимоги — вони незмінні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 1 серпня, президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий закінчити війну проти України, але на умовах, які він озвучив у червні 2024 року.

Серед вимог Путіна:

  • Українські війська повинні бути повністю виведені з території «ДНР», «ЛНР», Херсонської та Запорізької областей

  • Зобов’язання України не вступати до НАТО

  • Нейтральний, позаблоковий, без’ядерний статус України

«Росія не захоплює території під час спецоперації, а повертає своє», — сказав Путін.

Окрім цього, згодом, російський диктатор додав, що головна вимога для припинення вогню — «викорінити першопричини кризи». Серед таких першопричин, він виділив: «безпеку Росії», «захист російської мови» і «гідні умови розвитку» РПЦ в Україні.

Нагадаємо, умови, які раніше озвучив президент РФ Володимир Путін, стосувалися «відведення українських військ з територій Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей», а також «відмови України від вступу до НАТО і оголошення нейтрального, позаблокового і без’ядерного статусу».

Умовами ймовірного мирного договору Путін назвав «міжнародне визнання окупації Криму та територій чотирьох областей України». Також у процесі мирного врегулювання, на думку президента Росії, країни Заходу мають скасувати всі санкції, що запровадили проти Москви.

На це відреагували і українська влада, і західні політики, а також експерти та аналітики. Зокрема, Інститут вивчення війни, аналізуючи заяви Путіна, зазначив, що Кремль не зацікавлений у добросовісних переговорах з Україною і лише вдає таку зацікавленість, щоб переконати Захід завчасно піти на поступки, які порушують суверенітет України.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що «всі озвучені Путіним ультиматуми вже багато разів лунали з Москви і спрямовані на те, щоби ввести в оману міжнародну спільноту».

Напередодні очільник МЗС Сергій Лавров знову озвучив власні умови мирного врегулювання війни проти України. Вони різко розходяться із планом адміністрації Дональда Трампа.

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