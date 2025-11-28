Путін заявив, що хоче зустрітися з Трампом, і назвав місце

Володимир Путін і Дональд Трамп. / © Associated Press

Диктатор Росії Володимир Путін заявив про готовність зустрітись з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Місцем зустрічі розглядає столицю Угорщини.

Про це “фюрер” заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Кремлі.

За словами Путіна, "якщо під час переговорів справа дійде до використання майданчика Будапешта, я теж буду цьому дуже радий”. Диктатор також подякував Орбану за “готовність надати сприяння".

Окрім того, Путін високо оцінив «збалансовану» позицію прем’єра щодо України після того, як Будапешт неодноразово намагався заблокувати подальші санкції проти Росії.

Зауважимо, Путін і Трамп домовилися зустрітися в столиці Угорщини в жовтні. Втім, потім президент США скасував саміт, заявивши, що не хоче, щоб це було марною тратою часу.

Нагадаємо, сьогодні зранку стало відомо, що прем’єр-міністр Угорщини прилетить до Москви, де хоче розмовляти про низькі ціни на енергоносії для його країни.

Зауважимо, Будапешт був найближчим союзником Росії в ЄС, неодноразово критикуючи реакцію блоку на агресію Кремля проти України, закликаючи до більшої взаємодії з Москвою та скасування санкцій. AFP зазначає, що Орбан зустрічався з Путіним чотири рази після повномасштабного вторгнення 2022-го.

