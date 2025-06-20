Путін заявив, що Росія не чекає на капітуляцію України: що насправді стоїть за заявою

Володимир Путін / © Associated Press

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Путін заявив, що Росія не вимагає капітуляції України, але чекає визнання «реалій», що склалися на фронті.

Таку заяву президент РФ зробив під час виступу на Санкт-Петербургському міжнародному економічному форумі, який перетворився на майданчик виправдання та оголошення подальших планів Кремля щодо війни проти України.

Путін наголосив, що Москва не ставить за мету повну поразку Києва, однак фактично вимагає, аби Україна офіційно погодилась із втратою окупованих територій. Він назвав це «визнанням реалій на землі».

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Паралельно з політичними заявами лідер РФ оголосив про глибокі зміни в структурі російської економіки, заявивши про необхідність відмови від розмежування між військовими та цивільними підприємствами. Це є чітким сигналом про мілітаризацію всієї господарської системи держави, що свідчить про наміри вести затяжну війну.

Нагадаємо, напередодні форуму прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прямо заявив, що Росія не має наміру припиняти наступ. Більше того, за його словами, Москва має «стратегічну перевагу» і планує просування вглиб території України.

«Припинення вогню нам не потрібне. Ми просуваємося і будемо продовжувати це робити», — заявив Пєсков.