ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2137
Час на прочитання
1 хв

Путін заявив Трампу, що не погодиться на мирну угоду до кінця року — журналістка

Переговорний процес між Україною та Росією за участі США наразі загальмувався.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Путін і Трамп

Володимир Путін і Дональд Трамп / © Associated Press

Під час останньої телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російський лідер Володимир Путін заявив, що до кінця року не потрібно сподіватися на укладення мирної угоди щодо війни в Україні.

Про це повідомила в коментарі Radio NV українська журналістка Юлія Забеліна з посиланням на власні джерела.

«Під час цієї розмови, з того, що мені джерела розповідали, Путін ледь не прямо сказав, щоб у Трампа не розраховували на підписання угоди до кінця цього року», — сказала вона.

За словами журналістки, Путіна переконують в тому, що російська окупаційна армія до кінця року зможе захопити Донбас і тоді, мовляв, розмова з Україною буде відбуватися вже в іншому руслі.

Саме тому, вважає Забеліна, переговорний процес між Україною та Росією за участі США наразі загальмувався.

«Перемовини зараз дійсно на певній паузі, хоча ми принаймні контактуємо з американцями… Але якогось дедлайну щодо ефективних рішень по переговорному процесу немає», — зазначила журналістка.

Нагадаємо, Кремль подвоює свою вимогу до Києва щодо виведення ЗСУ з усього Донбасу — як передумову для відновлення переговорів. Втім, територіальні амбіції Москви перебільшені, а їхні агресивні вимоги щодо території суперечать реальності на полі бою.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
2137
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie