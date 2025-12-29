Путін заявив Трампу, що перегляне позицію щодо України: чим погрожують у Кремлі

Путін та Ушаков / © Associated Press

У Кремлі стверджують, що Путін повідомив Трампа про нібито атаку дронів на свою резиденцію під час їхньої сьогоднішньої телефонної розмови і що це призведе до зміни їхньої позиції щодо мирної угоди.

Путін сказав Трампу, що він усе ще хоче співпрацювати зі США над мирною угодою, але напад змусив переглянути свою позицію, каже радник диктатора РФ з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков, передають російські пропагандистські ЗМІ.

Ушаков заявив, що позиція Росії буде переглянута «за цілою низкою досягнутих раніше зі США домовленостей і розв’язок у переговорах щодо України».

Помічник диктатор переповів нібито слова Трампа, що той у розмові з Путіним сказав, що навіть уявити не міг «таких божевільних дій», як атака дрона на державну резиденцію російського президента. Також Трамп нібито сказав, що адміністрація США, «слава Богу», не давала «Томагавки» Києву.

За словами Ушакова, Трамп також заявив, що «атака БпЛА» на резиденцію Путіна вплине на американські підходи в роботі з Зеленським.

Чи дійсно ці слова належать американському президентові, чи Ушаков їх вигадав, наразі підтвердження нема.

Водночас Путін у розмові з Трампом цинічно запевнив, що Росія має намір «плідно працювати зі США для пошуку миру».

Нагадаємо, голова МЗС країни-агресорки Лавров звинуватив Україну, що нібито безпілотники Сил оборони атакували резиденцію диктатора Путіна в Новгородській області. Очевидно, йдеться про так званий «бункер» на Валдаї.

Також Лавров пригрозив, що через це Росія «перегляне свою переговорну позицію».

У РНБО пояснили, що міністр закордонних справ РФ банально маскує бажання продовжувати удари «атакою на резиденцію Путіна».

Своєю чергою президент Зеленський наголосив, що такі заяви з Росії направлені на зрив усіх досягнень спільної роботи з Трампом.