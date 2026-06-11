Путін закручує гайки, щоб зберегти владу: в РФ дозволили забирати майно «неугодних»

Володимир Путін. / © Associated Press

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Кремль продовжує спроби націоналізувати приватні активи громадян Російської Федерації для підтримки державних доходів та витратних воєнних зусиль в Україні.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Президент-диктатор Володимир Путін 10 червня підписав закон, що дозволяє російській владі вилучати майно громадян, звинувачених у злочинах проти інтересів РФ за кордоном.

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За даними кремлівських медіа, нові поправки до російського кодексу про адміністративні правопорушення охоплюють зловживання свободою ЗМІ, розпалювання ненависті чи ворожнечі, публічні заклики до дій, що порушують територіальну цілісність Росії, та дискредитацію російських військових. Також документ дозволяє владі вилучати кошти порушників з банківських депозитів та рахунків і визначає процедури ведення цих проваджень без їхньої участі.

«Новий російський закон відповідає довгостроковій траєкторії Кремля до авторитаризму та націоналізації, оскільки Путін продовжує зміцнювати свій контроль над російським суспільством для захисту свого режиму», — йдеться у звіті ISW.

Аналітики наголошують: Кремль криміналізував антивоєнні виступи 2022-го, розширив покарання за дискредитацію російських сил 2023-го, а також посилив репресії проти інакомислення та здійснив вилучення приватних активів 2024-го.

Нагадаємо, Путін підписав закон про арешт майна росіян, які емігрували, за адміністративні правопорушення проти «інтересів РФ». Документ набуде чинності від 1 вересня 2026-го. Наприкінці травня Держдума ухвалила законопроєкт, який затверджує список статей КпАП, за якими можливе переслідування за дії, вчинені за кордоном.

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