Путін закриває двері для миру: що насправді ховається за відмовою і який сценарій готують в Кремлі

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Адміністрація «фюрера» РФ Володимира Путіна однозначно відхилила пропозиції України щодо припинення вогню і проведення референдуму, а також щодо створення демілітаризованої зони на Донбасі.

Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики згадують заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, який відхилив припинення вогню як паузу, яка «не спрацює» для Росії. Мовляв, така пропозиція є «ще одним обманом, ще однією затримкою» для продовження війни та переозброєння України. Це, цинічно заявив речник диктатора, несумісне з «гарантованим, довгостроковим» миром.

Реклама

Окрім того, помічник «фюрера» РФ Юрій Ушаков також відкинув будь-який результат, що не ставить Донбас під контроль Росії, бо цей регіон, зухвало висловився він, належить Російській Федерації. Його твердження повторює давні наративи Кремля, що Україна повинна вивести війська з усього Донбасу, перш ніж Росія погодиться на припинення вогню.

В ISW зауважують, що російські чиновники відхилили припинення вогню не лише в контексті територіального референдуму, але й під час кількох спроб досягти мирної угоди про припинення війни.

«Тривалість припинення вогню, що необхідна для проведення виборів чи референдуму, не буде достатньою, аби дозволити Києву відновити свої бойові можливості. А це є постійним виправданням Росії для відмови від усіх пропозицій щодо припинення вогню. Росія продовжує наполягати на праві продовжувати повномасштабні наступальні операції, доки не зможе завершити війну на своїх умовах», — констатують в Інституті.

Окрім того, Кремль відхилив пропозицію щодо створення демілітаризованої зони на Донбасі. У Москві наголошують, що така зона можлива, але Росія повинна розгорнути там Росгвардію та свої правоохоронні органи, бо це все, кажуть в адміністрації Путіна, «необхідне для підтримки порядку та організації життя».

Реклама

Втім, зауважують американські фахівці, таке розгортання мілітаризувало б цю зону.

В ISW пояснюють, що Путін створив Росгвардію 2016-го з начебто офіційною місією забезпечення громадського порядку і захисту від терористичних атак. Втім, Росгвардія має значний військовий потенціал та активний бойовий досвід, що відповідає звичайним військовим силам. Зокрема, її підрозділи брали участь у початковому повномасштабному вторгненні до України з метою захоплення Києва і Харкова. Окрім того, Росгвардія далі нарощує військовий потенціал, зокрема шляхом переміщення техніки, що раніше належала групі Вагнера.

«Розгортання Росгвардії в демілітаризованій зоні несумісне з метою та значенням такої зони. Таке розгортання також створить умови для РФ для подальшої загрози Україні та проведення відновлених бойових операцій з використанням сил, що не були задіяні, з більш вигідних рубежів», — підсумували в ISW.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк каже, що обговорення про готовність України погодитися на демілітаризовану зону на Донбасі, «виключно теоретичне». З його слів, такий формат розглядається лише в контексті майбутніх безпекових гарантій.

Реклама

Тим часом помічник російського «фюрера» Юрій Ушаков цинічно заявили, що «весь Донбас російський». Начебто тому заяви України про референдум щодо територіального питання не мають сенсу. Він також повторив путінські заявив про те, що припинення вогню може настати лише після виведення ЗСУ.