Колишній федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішення Кремля про повномасштабну війну проти України було ухвалене задовго до початку вторгнення і не було вимушеним кроком.

Про це, як передає Die Welt, Шольц заявив у Берліні під час презентації книги Das Versagen («Провал»), присвяченої критичному аналізу німецької політики щодо Росії.

За словами ексканцлера, очільник Кремля заздалегідь готувався до війни і навряд чи міг бути зупинений дипломатичними зусиллями.

«Сьогодні я твердо переконаний, що Путін спланував свій напад за два роки до того, і дуже мало що могло його від цього відвернути», — заявив Шольц.

Він наголосив, що Росія могла реалізувати свої ключові вимоги без застосування військової сили, зокрема щодо позаблокового статусу України або відмови від розміщення на її території далекобійних ракет.

«Усе це можна було отримати без війни», — зазначив колишній канцлер.

За його словами, це свідчить про свідомий вибір Кремля. «Це означає, що він хотів війни», — підкреслив Шольц.

Також ексглава уряду Німеччини виступив на захист темпів постачання озброєнь Україні, які всередині ФРН неодноразово піддавалися жорсткій критиці.

Шольц пояснив, що публічні дискусії часто не враховували реальні обсяги допомоги та складність організації військових поставок. За його словами, рішення щодо підтримки України ухвалювалися у тісній координації з міжнародними партнерами та з урахуванням можливої реакції Росії.

Він також додав, що межі допустимого в питанні військової допомоги доводилося визначати безпосередньо на практиці, реагуючи на розвиток ситуації.

