Путін запропонував Словаччину як майданчик для переговорів: Україна відреагувала 

Російський президент-диктатор Володимир Путін висловив думку, що Словаччина може стати майданчиком для мирних переговорів, бо, мовляв, займає "нейтральну позицію" щодо війни. Втім, Україна нагадала Братиславі про Формулу миру.

Про це заявив речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час пресконференції 27 грудня.

"Ми час від часу чуємо різні заяви. Я пропоную брехунам на слово не вірити", — сказав прессекретар дипустанови.

За його словами, в інформаційному просторі час від часу лунають ідеї та пропозиції від різних сторін та лідерів щодо майданчика для переговорів Києва і Москви. Тихий зауважив, що Україні потрібен стійкий, справедливий та всеосяжний мир.

"Є процес Формули миру. Ми закликаємо всі сторони, які хочуть допомогти, відіграти свою роль. Всі можуть собі знайти роль в цих зусиллях, щоб дійсно наближати мир. Це стосується всіх наших партнерів, і словацької сторони зокрема", — розповів Тихий.

Нагадаємо, 22 грудня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся у Москві з господарем Кремля Володимиром Путіним. Словацький політик наголосив, що його зустріч була відповіддю на заяву президента України Володимира Зеленського щодо припинення "будь-якого транзиту газу" через Україну та санкцій проти російської ядерної програми.

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