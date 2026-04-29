Путін та Трамп / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін провів понад півторагодинну телефонну розмова з президентом США Дональдом Трампом, під час якої висловив готовність до тимчасового припинення вогню. Очільник Кремля знову просував власні наративи про «успіхи» окупаційних військ та неминучість досягнення цілей загарбницької війни.

Про це журналістам повідомив помічник російського президента Юрій Ушаков, передають російські ЗМІ.

Що заявив Путін щодо перемир’я з Україною

За словами представника Кремля, Путін запропонував оголосити перемир’я на період святкування російського «Дня Побєди», і Дональд Трамп нібито підтримав цю ініціативу. Окрім цього, Путін скористався нагодою, щоб висловити підтримку Трампу через нещодавній замах на нього, «рішуче засудивши» цей інцидент.

У ході розмови Путін вкотре намагався звинуватити Україну у використанні «терористичних методів» при атаках на цивільні об’єкти, замовчуючи масовані обстріли українських міст російською армією. Також диктатор звітував про ситуацію на фронті, запевняючи, що російські війська наразі «тиснуть противника».

«Цілі „СВО“ будуть досягнуті, РФ воліла б зробити це шляхом переговорів», — процитував слова Путіна його помічник Ушаков.

Зі свого боку Дональд Трамп, як стверджує російська сторона, заявив, що угода для вирішення конфлікту в Україні «вже близька». При цьому в Кремлі не припиняють наполягати на виконанні своїх умов, попри міжнародну ізоляцію та санкційний тиск.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що досі бачить шанс на припинення вогню в Україні.

Варто нагадати, що Москва вимагала повного контролю над усім Донбасом, що фактично означає відмову від підходу президента США Дональда Трампа — припинити бойові дії та «заморозити» лінію фронту на нинішніх позиціях.

Також Росія продовжує зухвало заявляти, що нібито не проти «врегулювання» розпочатої війни в Україні «дипломатичними методами». Водночас Москва брехливо звинувачує Київ у протилежному.

