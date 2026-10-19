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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Путін запропонував Трампу та Сі Цзіньпіну вирішити долю України без Зеленського — WSJ

Росія пропонує провести у листопаді тристоронній саміт із США та Китаєм, щоб домовитися про завершення війни на своїх умовах. Президента Зеленського не кличуть.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Президент США Володимир Путін запропонував наступного місяця зустрітися з Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном, щоб обговорити завершення війни в Україні на умовах, вигідних Москві.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, пропозицію обговорювали під час телефонної розмови Путіна й Трампа 9 жовтня. Журнал посилається на колишнього російського офіцера розвідки, якого ознайомили з питанням. Як повідомило видання, під час розмови також домовилися про закупівлю США російського дизельного пального.

За даними Journal, Кремль запропонував провести переговори за участю 3 сторін на полях майбутнього саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, запланованого на 18-19 листопада у Шеньчжені.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив Journal, що тривають обговорення можливої зустрічі.

«Поки що немає чіткого розуміння щодо самої зустрічі чи її можливого порядку денного, хоча всі 3 сторони визнають, що така зустріч теоретично можлива», — сказав Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що США та європейські партнери працюють над організацією тристоронньої зустрічі з Путіним, залучаючи як можливі майданчики країни Близького Сходу, Європу та саміт G20.

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