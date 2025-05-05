Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Американський президент Дональд Трамп назвав пропозицію кремлівського очільника Володимира Путіна щодо триденного перемир’я у травні значним кроком і зазначив, що обидві сторони прагнуть мирного врегулювання.

Про це Дональд Трамп сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі.

Трамп висловив сподівання, що запропоноване Путіним так зване триденне перемирʼя стане початком «врегулювання конфлікту». Він вказав на «мирні зусилля» в контексті російсько-української війни і заявив про «хороше становище для укладення угоди», зауваживши, що обидві сторони цього прагнуть.

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«Як ви знаєте, президент Путін щойно оголосив триденне припинення вогню. Це звучить небагато, але це багато, якби ви знали, з чого ми почали… У нас був президент, який три роки не розмовляв з Путіним. І цього всього не мало статися. Це війна, якої ніколи не мало бути. І ви будете дуже розчаровані, коли дізнаєтеся справжню кількість людей, які загинули. Вона набагато більша. У багато разів більша, я вважаю. Але набагато більші за ті цифри, які ви використовуєте. Це дуже, дуже смертельна, жахлива війна», — сказав Трамп.

Також президент США торкнувся теми трубопроводу «Північний потік». Зокрема Трамп заявив, що може сказати, хто підірвав трубопроводи «Північний потік» і відкинув твердження про відповідальність за це РФ.

«Два з половиною роки тому вибухнув трубопровід „Північний потік“… Я думаю, що багато людей знають, хто його підірвав…» — сказав Трамп.

Нагадаємо, президент РФ Путін і кремлівська верхівка намагаються підготувати росіян до більш тривалої війни в Україні і потенційних майбутніх конфронтацій із Заходом. Так вважають дослідники ISW.

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