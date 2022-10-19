Путін запровадив "середній рівень реагування" в анексованому Криму та прикордонних регіонах РФ

"Середній рівень реагування" поширюватиметься на прикордонні регіони країни-агресорки та на окупований Крим.

Російський диктатор Володимир Путін 19 жовтня запровадив не лише "воєнний стан" на тимчасово захоплених територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а й оголосив у анексованому Криму, Севастополі та шести регіонах РФ "середній рівень реагування".

Окрім окупованого Криму, це стосується Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей.

Варто зазначити, що запровадження "середнього рівня реагування" передбачає:

тимчасове відселення мешканців у безпечні райони з обов'язковим наданням таким мешканцям стаціонарних чи тимчасових житлових приміщень;

обмеження руху транспортних засобів та здійснення їх огляду;

посилення охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, охорони військових, важливих державних та спеціальних об'єктів, об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, об'єктів енергетики;

запровадження особливого режиму роботи об'єктів, що забезпечують функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, об'єктів енергетики, а також об'єктів, що становлять підвищену небезпеку для життя та здоров'я людей та для навколишнього природного середовища;

забезпечення особливого режиму в'їзду на територію та виїзду з неї, а також обмеження свободи пересування нею;

запровадження контролю за роботою об'єктів, що забезпечують функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, за роботою друкарень, обчислювальних центрів та автоматизованих систем, використання їх роботи для потреб оборони.

До того ж, очільник Кремля оголосив про "рівень підвищеної готовності" на територіях центрального (зокрема це Москва) і південного федеральних округів.

Нагадаємо, 19 жовтня під час засідання Радбезу Путін запровадив "воєнний стан" на тимчасово захоплених територіях України. Фейковий наказ має запрацювати від опівночі 20 жовтня. Це означає, що Росія тепер відкрито продовжить красти українське майно і вивозитиме його на свою територію, забиратиме у людей їхнє надбання і проводитиме повну мобілізацію на тимчасово окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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