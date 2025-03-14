Путін застосовує до Трампа "тактику салямі": що це означає – Bild

Російський президент готується потрохи примушувати Київ і Захід до поступок.

Російський президент Володимир Путін домагається від американського президента Дональда Трампа постійних маленьких поступок, що наближають капітуляцію України, застосовуючи так звану "тактику салямі".

Про це в інтерв'ю Bild заявив американський політичний консультант Пітер Раф.

За його словами, про це свідчать виставлені Путіним умови, на яких він готовий погодитися на 30-денне перемир'я в Україні. Вони супроводжуються запевненнями президента США, що "нова ера співпраці" ось-ось почнеться.

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Пітер Раф припускає, що таким чином Путін готується потрохи примушувати Київ і Захід до поступок, які зрештою мають призвести до повної капітуляції України.

Тактика, яку застосовує господар Кремля, полягає в тому, щоб досягнути своєї мети шляхом послідовного виконання невеликих, проміжних завдань, які виглядають відносно невеликими змінами та викликають менше протидії.

Весь процес подібний до того, як велику палицю ковбаси-салямі нарізають тонкими кільцями: кожен шматочок здається маленьким і незначним, але зрештою так витрачають усю палицю ковбаси.

"Ми побачимо, як на це відреагує Трамп. США повинні підготуватися до тактики затягування часу і стратегії "салямі", встановивши чіткі червоні лінії", - наголосив політичний експерт.

Нагадаємо, Володимир Путін надіслав президенту США Дональду Трампу повідомлення про свою пропозицію щодо припинення вогню в Україні через спеціального представника Трампа.

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