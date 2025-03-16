Путін застосовує проти Трампа підступну "єзуїтську" тактику – Подоляк

Президент Російської Федерації Володимир Путін у діалозі з американським президентом Дональдом Трампом використовує "єзуїтську" тактику, одночасно розхвалюючи свого опонента і підриваючи його репутацію.

На цьому наголосив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, зволікання Путіна із реалізацією 30-денного припинення вогню, яке ініціювали США, стало ударом по репутації Америки та особисто Трампа.

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"Путін використовує примітивну єзуїтську тактику — він одночасно і розхвалює свого опонента, і паскудить, перепрошую, йому скрізь, де можливо, обнуляючи його репутацію”, — сказав Подоляк.

Радник голови ОП зазначив, що США та РФ перебувають на абсолютно на різних цивілізаційних полюсах із різним розумінням базових інструментів, необхідних для існування цивілізації. Якщо для Росії, за словами Подоляка, таким базовим інструментом є насильство, то Сполучені Штати хочуть правил, і в цьому полягає зміст їхньої конкуренції.

“Сполучені Штати мають це [зволікання з припиненням вогню] оцінити. Ми їм не даємо порад, вони мають це все самі оцінити і зробити відповідні висновки”, — резюмував він.

Нагадаємо, Володимир Путін надіслав президенту США Дональду Трампу повідомлення про свою пропозицію щодо припинення вогню в Україні через спеціального представника Стіва Віткоффа.

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