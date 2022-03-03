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Путін зателефонував Макрону: президент Франції заявив окупанту, що він "бреше сам собі"

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Путін зателефонував Макрону: президент Франції заявив окупанту, що він "бреше сам собі"

скріншот з відео

Макрон каже, що Путіну дорого обійдеться війна Росії проти України.

Президент Франції Еммануель Макрон сказав російському Володимиру Путіну, що він робить "велику помилку" в Україні , що він обманює себе щодо уряду в Києві і що війна дорого коштуватиме Росії в довгостроковій перспективі. 

Про це пише Guardian

Під час телефонної розмови, ініційованої Путіним у четвер, російський лідер підтвердив свою рішучість домогтися "нейтралізації та роззброєння України дипломатичним шляхом або збройним шляхом". 

"У тому, що сказав президент Путін, не було нічого, що могло б нас заспокоїти", – сказав радник президента Франції, додавши, що Путін повторив свою розповідь про те, що він прагне "денацифікації України".

"Ви брешете собі", - сказав Макрон Путіну, сказав чиновник. "Це дорого обійдеться вашій країні, ваша країна в кінцевому підсумку опиниться ізольованою, ослабленою та під санкціями на дуже довгий час".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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