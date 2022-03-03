Путін зателефонував Макрону: президент Франції заявив окупанту, що він "бреше сам собі"

Путін зателефонував Макрону: президент Франції заявив окупанту, що він "бреше сам собі"

Макрон каже, що Путіну дорого обійдеться війна Росії проти України.

Президент Франції Еммануель Макрон сказав російському Володимиру Путіну, що він робить "велику помилку" в Україні , що він обманює себе щодо уряду в Києві і що війна дорого коштуватиме Росії в довгостроковій перспективі.

Про це пише Guardian

Під час телефонної розмови, ініційованої Путіним у четвер, російський лідер підтвердив свою рішучість домогтися "нейтралізації та роззброєння України дипломатичним шляхом або збройним шляхом".

"У тому, що сказав президент Путін, не було нічого, що могло б нас заспокоїти", – сказав радник президента Франції, додавши, що Путін повторив свою розповідь про те, що він прагне "денацифікації України".