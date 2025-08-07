Путін затягує процес переговорів: у Білому домі назвали фактор, що змусить "фюрера" до миру

Володимир Путін. / © Associated Press

Можливі санкції США, якими пригрозив агресорці Росії президент Дональд Трамп, змінили позицію “фюрера” Володимира Путіна щодо перемовин.

Про це заявила речниця американського Держдепу Теммі Брюс в ефірі NewsNation.

ТЗ її слів, російський диктатор Володимир Путін дійсно намагається затягнути процес перемовин. Втім, ситуація змінилася через санкції, які Білий дім має намір запровадити проти Росії.

“Іноді дійсно бувають спроби затягнути процес, втягнути інших гравців до гри. Ми бачимо, що для Путіна це може бути спроба виграти час і зрушити ситуацію на свою користь”, - наголосила представниця Державного департаменту.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо після переговорів Стіва Віткоффа з керівництвом РФ заявив: щодо ймовірного запровадження санкцій будуть проведені додаткові обговорення. Водночас він додав, що незабаром будуть «деякі оголошення».

Тим часом представник Білого дому повідомив агентству Reuters повідомив, що вже 8 серпня планується запровадження вторинних санкцій проти Росії. За словами посадовця, переговори між спецпредставником США Стівом Віткоффом та Володимиром Путіним «пройшли успішно», і Росія «виявляє зацікавленість» у подальшій взаємодії зі Сполученими Штатами.