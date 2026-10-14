Путін затіяв гру проти Трампа: що Кремль приховує за паливною угодою зі США

Володимир Путін. / © Associated Press

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Росія заявляє, що головною причиною глобального дефіциту дизельного пального у світі є війна в Ірані, а не українські удари по російських НПЗ. Водночас Москва використала паливну угоду із США, щоб схилити Вашингтон до підтримки своєї позиції на переговорах.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Російський міністр економіки Олександр Новак заявив, мовляв, «проблеми в Ормузькій протоці» призвели до загального скорочення світових потужностей нафтопереробки, а також дестабілізували ринки дизельного пального у США й інших країнах світу.

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Своєю чергою, заступник міністра закордонних справ РФ Георгій Борисенко заявив, що ключем до стабільного постачання пального у США є «врегулювання конфлікту навколо Ірану».

Аналітики ISW наголошують, що заяви представників Кремля, що війна в Ірані є однією з головних причин глобального дефіциту пального, пролунали після аналогічних тверджень чиновників нижчого рівня і ультранаціоналістичних кіл. Вони заперечували, що удари України по російських НПЗ спричиняють зростання світових цін на дизель.

Водночас, зауважують аналітики, у Москві все ще представляють паливну угоду від 9 жовтня як дипломатичний жест на адресу Вашингтона. Помічник «фюрера» Кирило Дмитрієв заявив, що деякі західні посадовці виступають проти російсько-американської домовленості щодо дизельного пального, оскільки розуміють її значну користь для «світу та миру».

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав угоду взаємовигідним елементом двосторонньої співпраці США та Росії. Він також заперечив, що домовленість безпосередньо пов’язана з позицією Москви на переговорах щодо України.

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В Інституті зауважують, що агресорка Росія неодноразово пропонувала США економічні вигоди, які, за твердженням Москви, не стосуються війни проти України, намагаючись домогтися поступок від Вашингтона щодо завершення війни на власних умовах

«Водночас РФ значною мірою залежить від нафтових доходів, якими фінансує війну проти України. Тому Москва могла б отримати непропорційно велику вигоду, якби переконала США змусити Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах», — підсумували аналітики.

Дизельна угода Трампа та Путіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з диктатором РФ Володимиром Путіним постачання російського дизеля на американський і світовий ринки. Джерел Reuters, повідомляють: США дозволили експорт пального, сподіваючись повернути Москву до переговорів про припинення війни в Україні. У Білому домі розраховують, що цей крок пом’якшить позицію Кремля та допоможе відновити тристоронній діалог після попередніх невдалих спроб.

Тим часом автори Newsweek зауважують, що угода Трампа вже зіграла на руку Кремлю. Так, Путін нову має важелі впливу для просування власних інтерпретацій та новий інструмент тиску на Україну.

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