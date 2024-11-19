Путін затвердив оновлену ядерну доктрину: що вона передбачає

Зокрема, ядерна відповідь з боку РФ можлива в разі критичної загрози її суверенітету навіть звичайною зброєю.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про основи державної політики ядерного стримування, затвердивши оновлену ядерну докртину.

Відповідний указ поширюють російські засоби масової пропаганди.

Базовий принцип доктрини: ядерна зброя – це крайній захід захисту суверенітету Росії. Були уточнені параметри, що допускають застосування ядерного озброєння.

Які умови для застосування ядерної зброї Росії?

У ядерній доктрині розширено категорію держав та військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування. Доповнено перелік військових загроз, для нейтралізації яких потрібні такі дії.

Агресія з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної країни, вважатиметься їхнім спільним нападом на РФ.

Крім того, ядерна відповідь від Росії можлива в разі критичної загрози її суверенітету навіть звичайною зброєю, в разі нападу на Білорусь як учасника Союзної держави, в разі масованого старту військових літаків, крилатих ракет, безпілотників, інших літальних апаратів і перетині ними російського кордону.

З доктрини випливає, що рішення про застосування ядерної зброї ухвалюється президентом Росії.

До слова, в кінці жовтня Путін повідомив про проведення тренування стратегічних сил для відпрацювання дій посадовців щодо управління із застосування ядерної зброї практичними пусками балістичних та крилатих ракет.

Нагадаємо, у вересні Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування. Було розширено список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю.

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