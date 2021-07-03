Путін затвердив стратегію нацбезпеки Росії, де передбачене "зміцнення братніх зв'язків" з Україною

Путін затвердив стратегію нацбезпеки Росії, де передбачене "зміцнення братніх зв'язків" з Україною

Подробиць щодо України в документі не вказано.

Кремль вирішив "зміцнювати братні зв’язки між російським, білоруським та українським народами".

Це передбачено стратегією національної безпеки Російської Федерації. Цей документ у суботу, 3 липня, підписав президент РФ Володимир Путін.

Як саме Кремль збирається "зміцнювати братні зв’язки", подробиць у документі немає.

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Водночас стратегія передбачає "зміцнення позицій російської мови як мови міжнародного спілкування".

У Москві не забули і про "надання підтримки співвітчизникам, які проживають за кордоном, у здійсненні їхніх прав, зокрема права на збереження загальноросійської культурної ідентичності, забезпечення захисту їхніх інтересів".

Кремль працюватиме на "зміцнення позицій російських засобів масової інформації та масових комунікацій в глобальному інформаційному просторі".

Раніше повідомлялося, шо країни Великої сімки хочуть розробити механізм реагування на пропаганду РФ. Таку думку висловив керівник британського МЗС Домінік Рааб.

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