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Путін затвердив склад команди перемовників: хто поїде в Стамбул
Кремлівський диктатор замість себе відправить до Стамбула свого помічника.
Російський президент Володимир Путін, на якого завтра чекають у Стамбулі для участі в переговорах з Україною, затвердив склад делегації РФ. Замість себе кремлівський диктатор направить до Туреччини свого помічника, двох заступників міністра та чиновника з Генштабу.
Про це повідомили РосЗМІ.
У повідомленнях російських пропагандистських видань немає посилань на офіційні документи Кремля, але нібито публікуються скріншоти розпорядження Путіна.
До складу російської делегації для переговорів з Україною увійшли:
Мединський В.Р. — помічник президента Російської Федерації (глава делегації)
Галузін М.Ю. — заступник міністра закордонних справ Російської Федерації (член делегації)
Костюков І.О. — начальник головного управління Генштабу Збройних Сил РФ (член делегації)
Фомін А.В. — заступник міністра оборони Російської Федерації (член делегації)
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про готовність поїхати до Стамбула на переговори і вже визначився зі складом української делегації. ЗМІ назвали склад української команди перемовників.