Путін затвердив склад команди перемовників: хто поїде в Стамбул

Президент РФ Володимир Путін / © Getty Images

Реклама

Російський президент Володимир Путін, на якого завтра чекають у Стамбулі для участі в переговорах з Україною, затвердив склад делегації РФ. Замість себе кремлівський диктатор направить до Туреччини свого помічника, двох заступників міністра та чиновника з Генштабу.

Про це повідомили РосЗМІ.

У повідомленнях російських пропагандистських видань немає посилань на офіційні документи Кремля, але нібито публікуються скріншоти розпорядження Путіна.

Реклама

До складу російської делегації для переговорів з Україною увійшли:

Мединський В.Р. — помічник президента Російської Федерації (глава делегації)

Галузін М.Ю. — заступник міністра закордонних справ Російської Федерації (член делегації)

Костюков І.О. — начальник головного управління Генштабу Збройних Сил РФ (член делегації)

Фомін А.В. — заступник міністра оборони Російської Федерації (член делегації)

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про готовність поїхати до Стамбула на переговори і вже визначився зі складом української делегації. ЗМІ назвали склад української команди перемовників.