ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
23k
Час на прочитання
1 хв

Путін затвердив склад команди перемовників: хто поїде в Стамбул

Кремлівський диктатор замість себе відправить до Стамбула свого помічника.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін / © Getty Images

Російський президент Володимир Путін, на якого завтра чекають у Стамбулі для участі в переговорах з Україною, затвердив склад делегації РФ. Замість себе кремлівський диктатор направить до Туреччини свого помічника, двох заступників міністра та чиновника з Генштабу.

Про це повідомили РосЗМІ.

У повідомленнях російських пропагандистських видань немає посилань на офіційні документи Кремля, але нібито публікуються скріншоти розпорядження Путіна.

До складу російської делегації для переговорів з Україною увійшли:

  • Мединський В.Р. — помічник президента Російської Федерації (глава делегації)

  • Галузін М.Ю. — заступник міністра закордонних справ Російської Федерації (член делегації)

  • Костюков І.О. — начальник головного управління Генштабу Збройних Сил РФ (член делегації)

  • Фомін А.В. — заступник міністра оборони Російської Федерації (член делегації)

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про готовність поїхати до Стамбула на переговори і вже визначився зі складом української делегації. ЗМІ назвали склад української команди перемовників.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie