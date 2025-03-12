Путін затягуватиме переговори про перемир’я, щоб отримати вигідніші умови – Bloomberg

Путін може погодитися на можливі умови перемир’я, проте перш ніж ухвалити остаточне рішення, він прагне переконатися, що російські вимоги будуть включені в угоду.

Президент Росії Володимир Путін, імовірно, намагатиметься затягнути процес досягнення угоди про припинення вогню в Україні, щоб забезпечити Москві максимально вигідні умови.

Про це Bloomberg повідомили кілька джерел, обізнаних із ситуацією.

За словами одного з них, Путін може погодитися на можливі умови перемир’я, проте перш ніж ухвалити остаточне рішення, він прагне переконатися, що російські вимоги будуть включені в угоду.

Джерело також зазначає, що російські чиновники поки не обговорювали з американськими колегами конкретну домовленість, яку українська делегація ухвалила у вівторок у Джидді. Кремль розглядає ці рамки як неприйнятні.

Москва може вимагати припинення постачання західної зброї Україні як умову припинення бойових дій.

"Путін не скаже ні твердого "так", ні твердого "ні". Навіть якщо він зробить якісь кроки в бік перемир’я, воно буде тимчасовим і на дуже жорстких умовах", – заявила старший науковий співробітник Євразійського центру Карнегі Тетяна Станова.

Раніше Росія вимагала, щоб Україна відмовилася від курсу на вступ до НАТО та суттєво скоротила свої збройні сили.

За умовами угоди, яку США запропонували Києву, адміністрація Трампа погодилася відновити постачання військової допомоги та розвідувальних даних в обмін на згоду України на перемир’я.

Очікується, що американські чиновники обговорять це питання з представниками Росії вже в середу. Трамп також не виключає можливості телефонної розмови з Путіним цього тижня.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва очікує на деталі угоди, а також не відкидає ймовірності переговорів між двома лідерами.