Путін затягує переговори: в ISW назвали велику небезпеку від дій "фюрера"

Агресорка Росія навмисно затягує переговори з Україною про тимчасове припинення вогню. Кремль хоче використати цей час для активізації наступу на заході Запорізької області та здобуття тактичних переваг на фронті.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські фахівці наголошують на тому, що Москва використовує затягування переговорів як тактичний маневр, намагаючись захопити якомога більше територій до моменту можливого припинення вогню.

"Російські війська, ймовірно, активізують наступальні операції на заході Запорізької області, щоб просунутися до міста Запоріжжя на тлі постійних вимог Кремля віддати всю Запорізьку область Росії. Російські війська також, ймовірно, намагаються відтягнути і утримати українські сили на інших ділянках фронту, щоб дозволити російським військам визначити пріоритетність певних зусиль і здобути перемогу на всьому театрі бойових дій, коли погода покращиться, а Росія затягне переговори", - йдеться у звіті.

Американські фахівці згадують заяву речника Сил оборони півдня України полковник Владислав Волошин. Він заявив 17 березня, що війська РФ активізувалися на Запорізькому напрямку, користуючись покращенням погоди. З його слів, багнюка висихає, а дерева відновлюють листя, тому російські війська намагаються покращити свої тактичні позиції, атакуючи штурмовими групами по п'ять-сім осіб. Волошин також зазначив, що кількість FPV-дронів, які російські війська використовують за день, збільшилася в березні 2025 року приблизно на 50 безпілотників до 400-420 на день.

В ISW також зауважують, що "фюрер" Путін не прийняв американсько-українську пропозицію про тимчасове припинення вогню на лінії зіткнення і повторив свої вимоги щодо врегулювання війни, які рівнозначні капітуляції України.