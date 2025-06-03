Путін завдав удару по Трампу: що насправді сталося у Стамбулі

Володимир Путін / © Associated Press

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Переговори між Росією та Україною у Стамбулі завершилися без прориву. Незважаючи на деякі домовленості щодо обміну полоненими, путінський режим продовжує вимагати повної капітуляції України.

Про це пише CNN.

Журналісти зазначають, що під час зустрічі у Стамбулі переговорники Путіна вручили українській стороні новий меморандум, який нагадує акт про капітуляцію, адже вимоги у ньому жорсткі. Зокрема, росіяни вимагають, як і раніше, виведення ЗСУ з окупованих територій, відмова від вступу до НАТО, повної демілітаризації та заборони на розміщення іноземних військ.

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Ці умови українська влада категорично відкидає. Москва також наполягає на скасуванні санкцій, відмові від репарацій та повному відновленні дипломатичних та економічних відносин. Усе це — без реальних поступок із боку путінського режиму.

«Ці максималістські позиції Путіна стали ударом по іміджу Дональда Трампа. Американський лідер, який активно відстоює свою стратегію „швидкого світу“ в Україні як ключову обіцянку на другий термін, виявив гнів: за його словами, Путін „абсолютно збожеволів“ після нещодавніх масованих атак на українські міста», — зазначає медіа.

На тлі глухого кута стамбульських переговорів у Конгресі США набирає обертів ініціатива щодо нових, «руйнівних» санкцій проти РФ. Один із її авторів, сенатор Річард Блюменталь, публічно звинуватив Кремль у спробі «зробити дурнями Трампа та Америку».

«Ситуація створює серйозний виклик для Трампа: чи продовжить він наполягати на переговорах чи вдасться до жорстких дій — зокрема збільшення військової допомоги Києву? У Вашингтоні визнають: перебіг війни в Україні все більше впливає на політичні перспективи Трампа», — додали журналісти.

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Нагадаємо, у Стамбулі 2 червня завершився новий раунд переговорів між Україною та Росією. Сторони домовилися про нові обміни певних категорій військовополонених у форматі «всіх на всіх». Також Київ передав Москві список викрадених українських дітей, яких потрібно повернути.

16 травня у Стамбулі відбулися перші прямі переговори України та Росії від 2022 року. Зустріч тривала понад годину. За даними журналістів, Росія вимагала вивести українські війська з низки територій для забезпечення припинення вогню та погрожувала окупувати Харківщину й Сумщину.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що на зустрічі українська та російська сторони обговорили обмін полоненими у форматі «1 000 на 1 000 та припинення вогню. Щодо обміну сторони дійшли згоди — уже відбулися три обміни полоненими в цьому форматі.