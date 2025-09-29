Путін завершить війну лише коли дійде певного висновку — Сікорський про умову закінчення конфлікту

Радослав Сікорський / © Associated Press

Реклама

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив у розмові з CNN, що Володимир Путін припинить війну проти України лише тоді, коли визнає, що не може перемогти.

Про це пишуть Wiadomości.

Сікорський наголосив, що щоб змусити Путіна прийняти такий висновок, необхідно посилити тиск на російську економіку і збільшити військову та матеріальну підтримку Україні.

Реклама

За словами міністра, окупант не може дозволити собі визнати помилку ні перед собою, ні перед російським суспільством. Такий стан справ характерний для колоніальних воєн, які зазвичай тривають близько десяти років і завершуються, коли агресор усвідомлює, що не може більше продовжувати.

Сікорський також вказав, що слабким місцем Росії є її економіка, яка вже зазнає суттєвих втрат унаслідок санкцій та обмежень торгівлі.

Нагадаємо, що раніше Сікорський викрив плутанину в заявах Росії щодо атаки дронів.