Путін завершив переговори зі спецпосланцем Трампа Віткоффом у Кремлі

Путін і Віткофф / © Associated Press

У Кремлі вночі проти 23 січня 2026 року заявили про завершення переговорів російського лідера Володимира Путіна зі спецпосланцем президента США Стівеном Віткоффом.

Про це інформує пресслужба Кремля. Але при цьому російська сторона не уточнила, про що саме йшлося під час зустрічі.

Відомо, що переговори тривали понад три з половиною години. У Кремлі лише лаконічно зазначили: «Переговори Володимира Путіна зі спецпосланцем президента США Стівеном Віткоффом завершилися».

Тим часом російські пропагандистські ресурси стверджують, що кортеж американської делегації одразу після цього залишив територію Кремля.

Нагадаємо, що ЗМІ пишуть про те, що формат тристоронньої зустрічі в ОАЕ опинився під загрозою через невизначену позицію Кремля.