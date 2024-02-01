Путін заявив про "демілітаризовану зону": про що свідчать максималістські висловлювання диктатора

Президент-диктатор Росії Володимир Путін 31 січня під час зустрічі зі своїми "довіреними особами" подвоїв максималістські та навмисно розпливчасті територіальні цілі в Україні. Він також висловив ідею "демілітаризованої зони", яка, з його слів, виведе російську територію з-під вогневої досяжності України.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували заяви кремлівського "фюрера".

Зазначається, що Путін заявив, що просування поточної лінії фронту вглиб України є найважливішою метою для російських військ на всьому театрі. Путін наголосив на ідеї "демілітаризованої" або "санітарної" зони в Україні. Він стверджує, що це поставить територію РФ (включно з окупованою Україною) поза зоною дії як фронтових артилерійських систем, так і західних систем далекого радіусу дії.

"Проголошена Путіним мета розсунути лінію фронту так, щоб заявлені та фактичні території Росії були поза зоною обстрілу України, є розпливчастою метою, яка фактично недосяжна, доки існує незалежна Україна з будь-якими можливостями для боротьби", - йдеться у звіті.

Аналітики вважають, що Путін, швидше за все, анексував би будь-які українські території, які Москві вдалося захопити для досягнення цієї передбачуваної мети (зокрема, у чотирьох областях, які РФ вже захопила, але лише частково контролює), таким чином перевівши нові російські території в зону дії українських систем у всьому, що залишилося незалежної України.

Тим часом один російський націоналіст-мілблогер зазначив, мовляв, що Росії також доведеться захопити Миколаїв та Одесу, щоб усунути загрозу ударів ЗСУ на великі відстані по окупованому Криму, а також, вважає він, російським військам потрібно буде захопити лінію Слов’янськ-Краматорськ у Донецькій області, щоб розвантажити поточну лінію фронту.

"Заяви Путіна від 31 січня не є суттєвими відхиленнями у заявлених військових цілях чи фактичних військових можливостях Росії, а скоріше є такими. Ймовірно, мав на меті скористатися наявними наративами в західних ЗМІ, які могли б заблокувати короткострокову та довгострокову військову допомогу Заходу Україні та змусити Захід вести переговори з Росією на російських умовах", - наголошують в ISW.

Російський диктатор також включив місто Харків, яке він раніше описував як "російське", до цієї гіпотетичної демілітаризованої зони, "ймовірно, щоб отримати вигоду від дискусій навколо малоймовірної можливості наступу своєї армії вздовж північного кордону Харківської області з Бєлгородської області".

"Путін може мати намір посилити ці дискусії, щоб відвернути увагу України від поточної російської наступальної операції вздовж осі Харків-Луганська область, але ISW продовжує оцінювати, що російські сили в Бєлгородській області можуть проводити лише дії тактичного рівня, які слугували б фінтами для стягнути та закріпити українські сили вздовж кордону", - зауважують американські фахівці.

Крім того, очільник Кремля, ймовірно, намагається апелювати до активних закликів російських ультранаціоналістів створити "буферну зону" між Харківською та Бєлгородською областями, щоб відтіснити українські РСЗВ і артилерію від міжнародного кордону з Бєлгородською областю. До слова, раніше Путін заявляв, що розгляне можливість створення такої "буферної зони".

Путін також підкреслив російські наступальні зусилля поблизу Авдіївки, щоб, ймовірно, представити ці зусилля як успішні внутрішній російській аудиторії та ще більше виправдати російську війну в Україні. Путін заявив, що десантно-штурмова бригада "Ветеран" воювала попереду регулярних російських сил, прорвала українські рубежі та захопила 19 будинків під Авдіївкою, яку Путін охарактеризував як одну з найважливіших ділянок лінії фронту. Російський диктатор також заявив, що бригада "Ветерани" "воює правильно" і повинна "виховувати молодь".

"Він також повторив шаблонні наративи про те, що російська війна в Україні – це боротьба за російський суверенітет, яка очищає російське суспільство від тих, хто проти цього суверенітету, таким чином намагаючись об'єднати російське суспільство", - наголосили у звіті ISW.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін погрожує новим наступом в Україні. Він заявив про необхідність відсунути лінію бойового зіткнення углиб України, щоб далекобійна зброя не діставала до території РФ.

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