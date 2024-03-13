Путін заявив про готовність до мирних переговорів, але назвав цинічні умови

Президент-диктатор РФ Володимир Путін заявив, мовляв, Кремль готовий до мирного врегулювання війни в Україні. Втім, лише з урахуванням окупованих територій, а також - з гарантіями для Москви.

Про це кремлівський "фюрер" заявив в інтерв'ю росЗМІ.

"Чи готові ми до переговорів? Так, готові. Але тільки готові на переговори, які не засновані на якихось "хотєлках"..., а засновані на тих реаліях, які склалися. Як у таких випадках кажуть, на землі", - цинічно заявив диктатор.

З його слів, "можливі переговори - не пауза для переозброєння Києва, а серйозна розмова з гарантіями безпеки для Москви".

Путін заявив, мовляв, нікому не вірить. Саме тому РФ потрібні гарантії. Окрім того, наголосив "фюрер", гарантії мають бути прописані".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що потрібно для дипломатичного завершення війни. З його слів, це можливо тільки на основі української формули миру та при умові визволення всіх тимчасово захоплених росіянами територій.

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