Путін заявив про готовність говорити з Трампом, але назвав умову: деталі від ISW

Президент-диктатор РФ Володимир Путін заявив, що Кремль готовий вести переговори зі Сполученими Штатами щодо війни в Україні. Втім, за умови повної капітуляції України.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 20 січня Путін скликав засідання Ради безпеки Росії. Під час наради "фюрер" та російський міністр закордонних справ Сергій Лавров підтвердили готовність Росії брати участь у мирних переговорах з новою адміністрацією президента США під керівництвом президента Дональда Трампа.

"Путін заперечив, що будь-яке мирне врегулювання має "усунути першопричини" війни в Україні, - наголошують в ISW.

Раніше Лавров визначив ці першопричини - як нібито порушення НАТО зобов’язань не розширюватися на схід, а також - ймовірну дискримінацію українським урядом етнічних росіян і російської мови, ЗМІ та культури в Україні.

"Високопоставлені чиновники Кремля, зокрема Путін і Лавров, останніми тижнями повторювали, що Кремль відмовляється розглядати будь-які компроміси щодо вимог Путіна наприкінці 2021-го та на початку 2022-го, які включають вимоги, щоб Україна залишалася постійно "нейтральною" та не приєднувалася до НАТО, накладала суворі обмеження. на чисельність української армії та усунути нинішній український уряд", - наголошують американські фахівці.

Також вони зауважують, що Сам Путін 26 грудня заявив, що тодішній президент США Джо Байден 2021-го запропонував йому відкласти членство України в НАТО на 10-15 років. Це ще раз продемонструвало, що нібито загрози розширення НАТО насправді не спонукали Путіна почати повномасштабне вторгнення до України у 2022 році.

Як повідомлялося, gрезидент США Дональд Трамп висловився про свою обіцянку "завершити війну в Україні за день" та заявив, що намагатиметься зробити це якомога швидше.

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