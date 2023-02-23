Путін заявив про "історичні рубежі" Росії: в ISW пояснили, чим загрожує імперіалістичний наратив

За словами диктатора, зараз "точиться битва за історичні рубежі Росії".

Російський президент-диктатор Володимир Путін відродив свій імперіалістичний наратив про "історичні рубежі". Мовляв, бореться за них, що може загрожувати колишнім радянським країнам.

Про це повідомили аналітики американського Інститут вивчення війни (ISW).

Під час чотирихвилинної промови на мітингу 22 лютого в Москві диктатор заявив, що зараз "точиться битва за історичні рубежі Росії". Щобільше, керівник Кремля назвав прилеглі території до РФ "російською історичною землею", коли оголосив про повномасштабне вторгнення до України 2022-го.

Путін не робив інших помітних зауважень про перебіг війни та не обговорював конкретних завдань на фронті, наголошують в ISW.

"Поняття "історичні рубежі" Росії може бути використане для виправдання агресії практично проти будь-якого з сусідів Росії, а також Молдови та держав Центральної Азії, які не мають спільного кордону з Росією. Оскільки всі вони містять території, які раніше були або в Радянському Союзі, або у Російській імперії", - йдеться у звіті американських аналітиків.

Експерти зазначають, що Володимир Путін виступив з промовою після скасуванням указу про позицію РФ щодо територіальної цілісності Молдови. Так, російський президент відкликав свої накази МЗС від 2012 року про тверде дотримання принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй, які вимагають розвитку дружніх відносин між державами на основі рівності, поваги до їх суверенітету та територіальної цілісності.

"Скасування указу не означає, що Путін має намір атакувати Молдову - для цього він не має військового потенціалу, - хоча це вказує на ескалацію його зусиль щодо підриву Молдови", - вважають аналітики Інститут вивчення війни.

Нагадаємо, концерт у Лужниках 22 лютого, який приурочений річниці війни в Україні, відвідав Володимир Путін. Він розхвалив російських окупантів. Зокрема, знову заявив, що вони захищають нібито "історичні території" Росії. Також за близько дві години "святкування" на сцені виступили кремлівські прихильники, зокрема Григорій Лепс та гурт "Любэ".

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