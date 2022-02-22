Путін заявив про надання військової допомоги "ЛДНР", хоче роззброїти Україну та вимагає відмовитися від НАТО

Путін заявив про надання військової допомоги "ЛДНР", хоче роззброїти Україну та вимагає відмовитися від НАТО

Президент РФ хоче, аби Україна відмовилася від вступу до НАТО.

Увечері 22 лютого під час брифінгу президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ надаватиме війському допомогу терористичним "ДНР" та "ЛНР".

"Щодо використання збройних сил за кордоном. Ну, а як же. Ми ж підписали вчора договори, і в цих договорах з "ЛДНР" є відповідні пункти, які говорять про те, що ми будемо надавати цим "республікам", зокрема, військову допомогу. Оскільки там триває конфлікт, ми цим рішенням даємо зрозуміти - ми у разі необхідності маємо намір виконувати взяті на себе зобов'язання", - сказав Путін.

Водночас він заявив, що виступає за демілітаризацію України. Також хоче, або Київ відмовився від вступу країни до НАТО.

"Найкращим вирішенням питання було б, щоб сьогоднішня київська влада сама відмовилася від вступу до НАТО і дотримувалася б нейтралітету", - сказав Путін.

Натомість офіційна влада України раніше неодноразово заявляла, що армія боронитиме свою землю, не відступатиме від кордонів та лінії розмежування на Донбасі. Також Україна прагне стати членом Євросоюзу та НАТО.

Російська Дума ратифікувала угоди про співпрацю зі самопроголошеними "ЛДНР"

Нагадаємо:

15 лютого депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР". Тобто українських територій.

21 лютого відбулося засідання Радбезу РФ під керівництвом Путіна, під час якого його члени відкрито підтримали таку ідею.

21 лютого Путін підписав відповідні укази про визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР".

22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визанння "ЛДНР".

ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР", запроваджуватимуть санкції.

22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.

Читайте також: