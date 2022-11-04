Путін заявив про неминучість зіткнення з "неонацистами" і "тепле ставлення" до українського народу

Диктатор також вкотре спробував виправдати російське вторгнення і сказав, що обстановка в Україні начебто стала смертельною для Росії.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що зіткнення з "неонацистами" в Україні було нібито неминучим, і водночас запевнив у теплому ставленні РФ до держави, на яку вона напала.
Про це очільник Кремля сказав 4 листопада на зустрічі з нагоди десятиліття відтворення Російських історичного та військово-історичного товариств.
"Якби в лютому не було вжито відповідних дій з нашого боку, все було б те саме, тільки з найгірших для нас позицій", – вкотре поділився своїми вигадками Путін.
Окрім того, йому примарилося, що подіям в Україні сприяли дії "її так званих друзів".
Російський диктатор також взявся запевняти, нібито обстановка в Україні стала смертельною для Росії та самого українського народу.
Водночас господар Кремля цинічно заявив, що Росія начебто з повагою та теплом ставиться до українського народу, "незважаючи на сьогоднішнє трагічне протистояння". Він також вигадав, що Україна стала жертвою "навмисної розгону ненависті до росіян", а західні країни довели державу до "самовбивчої" стадії.
Нагадаємо, цього ж дня Путін заявив про необхідність "вивезти із зони бойових дій" усіх, хто мешкає в Херсоні.
Очільник Кремля також заявив, що в РФ на війну проти України мобілізовано вже 318 тис. чоловіків – це більше від заявленої кількості за рахунок начебто добровольців.
Але чомусь на тлі заяв про успіхи мобілізації Путін підписав закон, який дозволяє мобілізувати громадян із незакритою судимістю.
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