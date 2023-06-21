Путін заявив про розвиток "ядерної тріади" та полякав новими ракетами

Диктатор заявив про вдосконалення збройних сил РФ з "урахуванням нових викликів" і досвіду війни проти України.

Президент Росії Володимир Путін анонсував продовження розвитку "ядерної тріади", яку назвав "ключовою гарантією військової безпеки" країни.

Про це очільник Кремля заявив 21 червня на зустрічі з випускниками російських військових вишів, яку транслювали засоби масової пропаганди.

"З урахуванням нових викликів і, звісно, безцінного досвіду проведення "спеціальної воєнної операції" продовжимо всесторонньо вдосконалювати збройні сили. Найважливіше завдання тут – розвиток ядерної тріади, яка є ключовою гарантією військової безпеки Росії та глобальної стабільності", – сказав у виступі Путін.

За його словами, на сьогодні вже близько половини частин і з'єднань російських ракетних військ стратегічного призначення оснащені "новітніми комплексами "Ярс" (ракетний комплекс із міжконтинентальною балістичною ракетою РС-24).

Диктатор також повідомив, що проводиться переозброєння військ на сучасні ракетні системи з начебто гіперзвуковою бойовою частиною "Авангард".

"Найближчим часом на бойове чергування заступлять перші пускові установки комплексу "Сармат" із новою важкою ракетою", – анонсував Путін.

"Сармат" – стратегічний ракетний комплекс п’ятого покоління шахтного базування з важкою багатоступеневою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР).

Ядерний шантаж Путіна

Президент США Джо Байден заявив 20 червня, що вважає можливим застосуванням Путіним тактичної ядерної зброї: "Це реально".

Того ж дня представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що оскільки РФ – це "держава-терорист, яка володіє ядерною зброєю", то "гіпотетично загроза на цьому напрямку завжди існує". Однак станом на зараз не зафіксовано підвищення ризиків імовірності застосування ядерної зброї ворогом проти України.

Коментуючи загрозу ядерного удару з боку РФ, начальник ГУР Кирило Буданов сказав: "Цього не станеться". Він аргументував це тим, що "не так вже й багато ідіотів керують цією країною".

Водночас радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк закликав світових лідерів дати Путіну "чіткий сигнал", щоб той ніколи не погрожував ядерною зброєю.

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