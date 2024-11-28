Путін заявив про серійне виробництво ракет "Орешник" і підбір цілей для уражень в Україні

Очільник Кремля пригрозив, що у разі масованого застосування "Орешника" потужність удару буде порівнянна з ядерною зброєю.

Росія розпочала серійне виробництво ракет "Орешник". Генштаб та Міноборони наразі підбирають цілі для уражень цими ракетами на території України.

Про це президент Росії Володимир Путін заявив на саміті ОДКБ, повідомляють засоби масової пропаганди.

За словами російського диктатора, його країна розпочала серійне виробництво ракет "Орешник". І зараз у країни-агресорки є ще кілька готових до застосування систем, подібних до "Орешника".

"Серійне виробництво "Орешника" почалося, але зрештою засоби ураження вибиратимуться нами залежно від характеру обраної цілі та створюваних загроз для Російської Федерації", – сказав господар Кремля.

Путін сказав, що Росія продовжить бойові випробування цих ракет у відповідь на дії противника. Він наголосив, що Москва завжди відповідатиме на удари противника.

Очільник Кремля пригрозив, що у разі масованого застосування "Орешника" потужність удару буде порівнянна з ядерною зброєю.

Президент Росії також наголосив, що Генштаб та Міноборони наразі підбирають цілі для ураження цими ракетами на території України.

Путін анонсував, що найближчими роками в РФ з'являться нові гіперзвукові системи, які за своїми характеристиками "не матимуть аналогів у світі".

До слова, за оцінками військового аналітика Павла Нарожного, у кращому разі Росія має лише дві-три балістичні ракети середньої дальності "Кедр", які Путін називає "Орешником". Теоретично ворог може запустити по Україні ще одну таку ракету.

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