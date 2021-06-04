Путін заявив про завершення укладання труб першої нитки "Північного потоку-2"

Укладка першої нитки "Північного потоку-2" була завершена сьогодні, 4 червня.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що укладання першої нитки російського проєкту "Північного потоку-2", який будують в обхід України, завершене. Другу нитку продовжують укладати.

Про це він заявив 4 червня під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, пишуть росЗМІ.

"Саме сьогодні, 4 червня, 2,5 години тому, успішно завершено укладання першої нитки газопроводу "Північний потік-2", робота по другій нитці триває", - сказав Путін.

Також він додав, що лінійна робота цілком, зокрема морську ділянку, закінчена. За словами глави Кремля, російська компанія "Газпром" готова до заповнення трубопроводу газом.

"Цей маршрут безпосередньо з'єднає газотранспортні системи Росії і Федеративної Республіки Німеччина", - додав Путін.

Загалом "Північний потік-2" складається з двох ниток. Як кажуть у "Газпромі", загальна потужність двох ниток газопроводу становить 55 млрд метрів кубічних газу на рік.

Нагадаємо, раніше компанія Nord Stream заявила, що газопровід побудований на 95%. Зазначається, що станом на 31 березня побудовано 2339 км труб із 2460 км). Залишилося укласти близько 121 км. Таким чином до закінчення проєкту залишилося добудувати ще 5% від загальної протяжності газопроводу.

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