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Президент країни-агресорки Володимир Путін заявив про готовність Росії надати політичний притулок чинному народному депутатові та п'ятому президенту України Петру Порошенку, який підозрюється у державній зраді.

Проо це він сказав під час пресконференція за підсумками зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у понеділок, 7 лютого.

"Його переслідування як державного преступника, на мою думку, надмірна заявка на "успіх" чинної української влади. Ми готові таким, як Петро Порошенко надати політичний притулок у Росії", - сказав Путін.