Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва готова повернутися за стіл переговорів щодо України. Він також сказав, що залюбки зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

Очільника Кремля цитують російські засоби масової пропаганди.

Заявляючи про готовність повернутися до перемовин, Путін сказав, що Росія начебто ніколи не відмовлялася від діалогу з Європою чи Україною. За словами диктатора, європейці самі припинили контакти з Москвою, а Київ навіть заборонив переговори з Росією.

Прокоментував президент РФ і зустріч в Ер-Ріяді 18 лютого. Він сказав, що метою зустрічі США та Росії було підвищення довіри. Він додав, що без підвищення рівня довіри між країнами неможливо розв'язати так звану українську кризу.

Путін також повідомив, що із задоволенням зустрінеться з Трампом, але зустріч має бути підготовлена. Диктатор зазначив, що їм недостатньо просто зустрітися з президентом США, а треба домогтися опрацювання найважливіших питань, зокрема щодо України. Наразі президент Росії не готовий назвати дату зустрічі з американським лідером.

До слова, напередодні речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Путін нібито готовий "за необхідності" до переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.