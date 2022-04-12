Путін заявив, що мирні переговори з Україною зайшли у глухий кут

Путін заявив, що мирні переговори з Україною зайшли у глухий кут

Також диктатор прокоментував й ті звірства, які чинили російські військові у Бучі.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що мирні переговори з Україною зайшли у глухий кут

Про це він повідомив на прессконференції після зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, пише CNN.

"Зараз вимоги безпеки – це одне, а питання врегулювання відносин щодо Криму, Севастополя та Донбасу виведені за рамки цих угод. Тобто ми знову повернулися в глухий кут", - заявив він.

Диктатор додав, що "не буде припиняти військові дії в Україні, допоки не досягне успіху".

Також Путін прокоментував й звірства, які чинили військові РФ у Бучі. Диктатор назвав це "фейком".

"Були провокації в Сирії, коли було підкинуто застосування хімічної зброї урядом Асада. Потім виявилося, що це фейк, такий же фейк є в Бучі", - сказав він.

Тим часом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. повідомив, Перемовини української делегації з російською проходять дуже складно. Росія застосовує свою тактику публічного тиску на процес переговорів. Попри усю складність перемовин, українська делегація продовжує стояти на своїх позиціях.

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