Путін заявив, що не може розслабитися через те, що Україна використовує Bayraktar

Путін заявив, що не може розслабитися через те, що Україна використовує Bayraktar

Путін заявив, що використавши Bayraktar, Україна нібито порушила Мінські угоди.

Президент держави-агресорки Володимир Путін, який раніше заявляв, що "Росія не є стороною конфлікту на Донбасі", поскаржився, що "не може розслабитись" через те, що Україна застосовує ударні безпілотники Bayraktar.

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Про це пише ТАСС.

Путін заявив, що використавши Bayraktar, Україна нібито порушила Мінські угоди. Також президент країни-агресорки поскаржився на недостатню, на його думку, реакцію Європейського союзу.

"Це авіація, безпілотна, але це авіація, яку застосовують в зоні конфлікту, що суворо заборонено мінськими угодами і наступними домовленостями. Але ніхто на це навіть не реагує. Європа щось невиразне сказала з цього приводу, а США взагалі підтримали", - заявив Путін.

Також президент РФ поскаржився, що "їм просто не дають розслабитися".

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