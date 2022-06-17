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Путін заявив, що "Радянський союз - це історична Росія", а в України "було тільки три області"

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Путін заявив, що "Радянський союз - це історична Росія", а в України "було тільки три області"

Фото: ТСН.ua

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що "Радянський союз - це історична Росія".

Диктатор натякнув, що нібито "якщо в України, як в Казахстану, з Росією були добрі стосунки, то війни можна було б уникнути". 

Про це Путін сказав 17 червня під час економічного форуму в Санкт-Петербурзі. 

Диктатор збрехав, що після розпаду СРСР Росія нібито поважала суверенність усіх держав у пострадянському просторі. Він заявив, що з Казахстаном у РФ досі добрі стосунки. І нібито, якби вони були такими ж з Україною, то "війни могло б не бути". 

"Те ж саме було б з Україною, абсолютно. Були б у нас союзницькі добрі, просто партнерські хоча б відносини, на думку б нікому не спало. І не було б проблеми, до речі, щодо Криму. Тому що, якби дотримувалися права людей, які там проживають, російськомовного населення, з повагою ставилися б до російської мови, культури, ну на думку нікому не спадало б", - сказав диктатор. 

Президент держави-окупантки також видав історичну маячню, що до Російської імперії в України було тільки три області. 

"Україна прийшла до Російської імперії з трьома територіями фактично – Київ та Київська область, Житомир, Чернігів, ось і все", - сказав диктатор. 

Нагадаємо, кремлівський диктатор заявив, що не виступатиме проти приєднання України до Європейського Союзу, хоч ще нещодавно російські дипломати прирівнювали вступ у ЄС зі зближенням з НАТО.

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