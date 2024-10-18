Путін заявив, що Росія не допустить створення ядерної зброї в Україні

Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з представниками ЗМІ країн-членів БРІКС назвав провокацією розмови про можливе створення Україною ядерної зброї та попередив, що будь-які дії в цьому напрямку викличуть відповідну реакцію.

Про це повідомили росЗМІ.

"Це чергова провокація. Створити ядерну зброю в сучасному світі нескладно. Я не знаю, чи здатна зараз це зробити Україна, це не так просто для України сьогоднішнього дня. Але, загалом, тут великих складнощів немає", - сказав він.

Путін заявив, що розмови про ядерну зброю — небезпечна провокація. Він наголосив, що "така загроза буде адекватно сприйнята, і Росія цього не допустить". За його словами, будь-який крок у цьому напрямку зустрічатиме відповідну реакцію.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не створюватиме загроз для світу, зокрема щодо ядерної зброї. Окрім того, український лідер під час виступу на засіданні Євроради у Брюсселі 17 жовтня заявив, що безпеку України може забезпечити або членство в НАТО, або ядерна зброя.

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