Путін заявив, що Росія ніколи не визнає себе стороною конфлікту на Донбасі

Путін заявив, що Росія ніколи не визнає себе стороною конфлікту на Донбасі

Путін заявив, що те, що Росія є стороною конфлікту не вказано у Мінських угодах.

Президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що Російська Федерація ніколи не визнає себе стороною конфлікту на українському Донбасі.

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Про це він сказав інтерв'ю ВГТРК, пише РИА.

Путін заявив, що те, що Росія є стороною конфлікту не вказано у Мінських угодах.

"У Мінських угодах ніде не сказано, що Росія є стороною конфлікту. Ми ніколи з цим не погоджувалися і не погодимося. Ми такими не є", - заявив президент країни-агресора.

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