Путін заявив, що Росія ніколи не визнає себе стороною конфлікту на Донбасі

Путін заявив, що те, що Росія є стороною конфлікту не вказано у Мінських угодах.
Президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що Російська Федерація ніколи не визнає себе стороною конфлікту на українському Донбасі.
Про це він сказав інтерв'ю ВГТРК, пише РИА.
Путін заявив, що те, що Росія є стороною конфлікту не вказано у Мінських угодах.
"У Мінських угодах ніде не сказано, що Росія є стороною конфлікту. Ми ніколи з цим не погоджувалися і не погодимося. Ми такими не є", - заявив президент країни-агресора.
Читайте також:
- Гібридна атака: НАТО засудило міграцію, штучно створену Білоруссю і спрямовану проти Польщі, Литви та Латвії
- Україна та ЄС переконані, що використання міграції в політичних цілях Білоруссю рівносильне контрабанді людей: заява
- Байден прокоментував міграційну кризу на білорусько-польському кордоні: подробиці