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Путін заявив, що Росія ніколи не визнає себе стороною конфлікту на Донбасі

Путін заявив, що Росія ніколи не визнає себе стороною конфлікту на Донбасі

Associated Press

Путін заявив, що те, що Росія є стороною конфлікту не вказано у Мінських угодах. 

Президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що Російська Федерація ніколи не визнає себе стороною конфлікту на українському Донбасі. 

Про це він сказав інтерв'ю ВГТРК, пише РИА. 

Путін заявив, що те, що Росія є стороною конфлікту не вказано у Мінських угодах. 

 "У Мінських угодах ніде не сказано, що Росія є стороною конфлікту. Ми ніколи з цим не погоджувалися і не погодимося. Ми такими не є", - заявив президент країни-агресора. 

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