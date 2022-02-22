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Путін заявив, що Росія визнала "ДНР" та "ЛНР" у тих межах, які зазначені у їхніх "конституціях"

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Путін заявив, що Росія визнала "ДНР" та "ЛНР" у тих межах, які зазначені у їхніх "конституціях"

Associated Press

Президент РФ розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені під час перемовин між київською владою і "керівництвом республік".

Президент Росії Володимир Путін уточнив, що РФ визнала незалежність окупованих територій Донецької та Луганської областей у тих межах, які зазначені у "конституціях" "ЛНР" та "ДНР". 

Про це російський президент сказав під час пресконференції у вівторок, 22 лютого.

"Тепер щодо кордонів. В яких кордонах ми визнаватимемо ці "республіки". Ми ж їх визнали, а це означає, ми визнали всі їхні "фундаментальні документи" зокрема і "конституцію". І в "конституції" прописано "кордони в межах Донецької і Луганської областей в той час, коли вони були у складі України", ­– сказав Путін.

"Ми розраховуємо, що всі спірні питання будуть вирішені під час перемовин між  київською владою і "керівництвом республік". На жаль станом на сьогодні ми розуміємо, що це не можливо, бо там продовжуються бойові дії і є тенденція до загострення", ­– додав президент РФ.

Нагадаємо, увечері 22 лютого Рада Федерації Росії задовольнила звернення Путіна та дозволила використання армії за кордоном.

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