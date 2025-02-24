Путін заявив, що Трамп хоче "оздоровити обстановку в Україні"

За словами Путіна, Зеленський є "чинником розкладання суспільства, армії та держави" під час виборчого процесу.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що президент США Дональд Трамп нібито прагне нормалізувати ситуацію в Україні, а Володимир Зеленський, за його словами, цьому заважає.

Про це Путін сказав під час пресконференції, передає ТАСС.

За словами російського президента, і Москва, і Вашингтон зацікавлені в якнайшвидшому досягненні миру в Україні, однак Зеленський нібито є "чинником розкладання суспільства, армії та держави" під час виборчого процесу.

Путін також заявив, що указ президента України про заборону переговорів з РФ загнав Київ у безвихідь. На його думку, Зеленський уникає переговорів, бо це може призвести до скасування воєнного стану та проведення виборів в Україні.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін готовий дозволити розміщення європейських миротворців в Україні в рамках можливої мирної угоди.