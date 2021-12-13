Путін заявив, що Україна нібито не повернула РФ закордонні активи колишнього Радянського Союзу

За його словами, "ці активи СРСР належать Росії".

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна нібито не певернула РФ закордонні активи колишнього Радянського Союзу.

Також читайте Розглядає Україну як зону свого впливу: Нуланд заявила про прагнення Путіна відтворити СРСР

Як повідомляє "Інтерфакс-Росія", про це Путін сказав у пропагандистському фільмі "Росія. Новітня історія", який вийшов на провладному телеканалі "Росія 1".

"1993 року ми взяли на себе зобов'язання погасити всі борги колишнього Радянського Союзу, за всі колишні союзні республіки з розрахунку на те, що нам ці республіки передадуть закордонні активи колишнього Радянського Союзу. Борги ми за всіх погасили, але далеко не всі виконали ось це зобов'язання про передавання нам закордонних активів. Наприклад, Україна цього досі не зробила", - сказав російській президент.

Путін також додав, що Росія достроково повністю погасила свої борги перед Лондонським і Паризьким клубами кредиторів.

"Для нас вигідно було достроково погасити борги, тому що ми заощадили на відсотках. Якби гасили відповідно до плану погашення, то ми змушені були б як проценти заплатити $14 млрд, а так ми їх просто заощадили", - наголосив президент РФ.

Нагадаємо, раніше у Кремлі відреагували на слова заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд про те, що президент РФ Володимир Путін намагається відродити СРСР. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що відтворення Радянського Союзу неможливе.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.