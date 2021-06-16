Путін заявив, що Україну з Байденом обговорив детально

За словами очільника РФ, Щодо можливого вступу України до НАТО, то ця тема зачіпалася "мазком"

16 червня Джо Байден та Володимир Путін провели перемовини на старовинній віллі поруч із мальовничим Женевським озером.

Перемовини тривали близько 5 годин. Серед основних тем обговорення була Україна. Першим на пресконференцію о 18:30 (за Києвом) до журналістів по закінченню вийшов Володимир Путін. На 19:00 запланована фінальна пресконференція Джо Байдена.

"Що стосується України, то так цю тему обговорювали детально. Але наскільки я зрозумів президента Байдена, в основі врегулювання на Південному-Сході України мають бути Мінські домовленості. Щодо можливого вступу України до НАТО, то ця тема зачіпалася "мазком". Тут, думаю, немає чого обговорювати", - зазначив Путін.

Нагадаємо, ТСН.ua у текстовій онлайн-трансляції розповідає, що відбувається в Женеві та як реагує світ на перемовини президентів США та Росії.

Відбулася довгоочікувана зустріч Володимира Путіна та Джо Байдена – "Секретні матеріали"

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